Santarém de luto pela morte de Joaquim Botas Castanho

Joaquim Botas Castanho, que foi vice-presidente da Câmara de Santarém, Governador Civil de Santarém e cônsul honorário do Brasil em Santarém, faleceu na sexta-feira, 12 de Julho, aos 84 anos. Figura bastante conhecida e respeitada em Santarém, onde fez toda a sua carreira profissional, Joaquim Botas Castanho encontrava-se internado há alguns dias no Hospital de São José, em Lisboa, devido ao agravamento do seu estado de saúde, depois de no início deste ano ter sido submetido a uma cirurgia para debelar doença oncológica.

Licenciado em Sociologia, Joaquim Botas Castanho era natural do concelho de Alter do Chão mas estava radicado em Santarém desde muito jovem. Foi na cidade ribatejana que fez a sua vida profissional e desempenhou vários cargos políticos e associativos, entre eles o de vice-presidente da Câmara de Santarém e, mais tarde, Governador Civil. Conhecido por ser uma pessoa de palavra, era amigo do seu amigo e pouco dado a jogos de bastidores, reservado por feitio mas expansivo nos afectos. Os jornalistas da Redacção de O MIRANTE atribuíram-lhe o Prémio Personalidade do Ano - Vida em 2010.

Casado com Isabel Castanho, era pai de Isabel e de Miguel Castanho e avô de duas netas. Tinha um perfil reconhecidamente tecnocrático e era avesso a polémicas. Foi presidente da Comissão de Gestão do Serviço Distrital de Santarém dos Serviços Médico-Sociais; membro da Comissão Instaladora da Administração Distrital dos Serviços de Saúde; dirigente da Administração Regional de Saúde de Santarém e adjunto do ministro da Saúde. No associativismo, desempenhou os cargos de presidente do Círculo Cultural Scalabitano, presidente do conselho fiscal da Santa Casa da Misericórdia de Santarém e presidente da assembleia geral do Lar de Santo António. Foi ainda professor da Escola Superior de Enfermagem de Santarém.

Militante socialista de longa data e o mais antigo no activo em Santarém, enquanto vice-presidente da Câmara de Santarém e presidente dos Serviços Municipalizados de Santarém, na viragem de século, Botas Castanho deixou obra de que se orgulhava, como a cobertura do concelho com água canalizada praticamente a cem por cento.

As cerimónias fúnebres realizaram-se em Santarém. A Câmara de Santarém declarou dois dias de luto municipal pelo falecimento de Joaquim Botas Castanho, nos dias 12 e 13 de Julho. Durante esse período as bandeiras nos edifícios municipais vão estar colocadas a meia-haste. Também as estruturas concelhia e distrital do PS expressaram o seu pesar, entre outras entidades. Na reunião de câmara de 15 de Julho foi cumprido um minuto de silêncio em sua memória.