Tomar tem uma nova viatura de recolha de monos

Já entrou em funcionamento na cidade de Tomar uma nova viatura para recolha de monos. A viatura começou a funcionar no início do mês de Julho. O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, e o vereador Hélder Henriques, estiveram presentes no dia em que a viatura entrou em funcionamento e apelaram ao bom senso e cidadania dos munícipes.

A nova viatura destina-se à recolha porta-a-porta de monos e resíduos verdes, que deverá ser previamente requisitada. No primeiro dia de funcionamento foi realizada uma recolha de resíduos indevidamente depositados na via pública. Hugo Cristóvão e Hélder Henriques apelam aos munícipes para não depositarem qualquer tipo de resíduos na via pública, devendo para isso contactar com antecedência o serviço de recolha de monos.