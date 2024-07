Utentes sem médico atendidos por videoconsulta em Azambuja

partilhe no Facebook

O serviço de videoconsultas já está disponível no concelho de Azambuja para os utentes sem médico de família.

O processo começa com uma consulta presencial com o serviço de enfermagem no Centro de Saúde de Azambuja, onde é realizada uma avaliação prévia e um acompanhamento personalizado por vários profissionais de saúde, seguindo-se a consulta em vídeo.

O objectivo desta modalidade é garantir uma resposta eficaz e permitir um acesso mais rápido aos cuidados de saúde para os utentes sem médico de família atribuído.

A Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo (ULS ET), já implementou a modalidade de videoconsulta nos concelhos de Vila Franca de Xira, Alenquer, Benavente e Azambuja.

Desde a sua implementação, a ULS ET realizou mais de 6 mil videoconsultas. Em Azambuja já foram realizadas 264, recebendo uma classificação média de 9.89 valores numa escala de 0 a 10, conforme avaliação dos utentes.