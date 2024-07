Acrescer apoia 200 famílias em Tomar

partilhe no Facebook

Associação Acrescer apoia famílias do concelho de Tomar há duas décadas

Nasceu há duas décadas, em Tomar, a Associação de Pais e Amigos das Crianças com Necessidades Educativas Especiais (Acrescer). A associação, presidida por Élia Marques, acompanha cerca de duas centenas de famílias no concelho e já mudou a vida de várias dezenas. A sua missão é simples mas complexa ao mesmo tempo: trabalhar para garantir mais integração e inclusão social dos filhos, mas também dos pais. Para isso, a Acrescer tem vários serviços, nomeadamente terapia da fala, acompanhamento psicológico, apoio a nível escolar, entre outros. A associação tem sede na Junta de Freguesia de Santa Maria do Olival, sendo que os gabinetes e consultórios estão localizados na antiga escola primária Infante D. Henrique.