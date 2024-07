Alverca vai ter núcleo de empresas que vai concorrer com a ACIS

Presidente da junta, Cláudio Lotra, lamenta a forma como a associação empresarial ACIS tem funcionado no sul do concelho. Autarca decidiu apoiar o nascimento de um núcleo de empresas. Presidente da ACIS diz-se surpreendido com críticas.

A União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, liderada por Cláudio Lotra (PS), vai apoiar a criação de um núcleo regional com sede em Alverca da Confederação Portuguesa de Pequenas e Médias Empresas (CPPME), passando ao lado da associação empresarial do concelho, que acusou de não ter actividade visível no sul do concelho e ter perdido o seu foco. O projecto conta com o apoio da junta de freguesia e o autarca espera vir a conseguir fazer o trabalho que, diz, a Associação Empresarial dos Concelhos de Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos (ACIS) não tem conseguido fazer no seu território, a qual acusou de “não existir” no sul do concelho.