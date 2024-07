ASAE apreende 18.200 litros de óleo alimentar em indústria de Torres Novas

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou a apreensão de 18.200 litros de óleo alimentar, com um valor superior a 57.420 euros, numa indústria no concelho de Torres Novas. Em comunicado, a ASAE adianta que a apreensão foi feita no âmbito da operação de fiscalização “Oliva” a uma indústria de extração e refinação de óleos vegetais, com embalamento de óleos e azeites, no concelho de Torres Novas.

No âmbito da ação foi instaurado um processo-crime por suspeita de fraude sobre mercadorias e, ainda, efectuada a apreensão de 18.200 litros de óleo alimentar e 177.690 rótulos com menção de azeite. De acordo com a ASAE, existem "fortes suspeitas de que este óleo alimentar iria ser comercializado como azeite”. A ASAE adianta que foi instaurado um processo de contraordenação por deficiência das condições de higiene e estruturais, tendo sido determinada a suspensão imediata da atividade.