Empresa Águas do Ribatejo anunciou cortes em várias ruas do Porto Alto no dia 24 de Julho, entre as 8h00 e as 17h00.

Estão previstos cortes de água no Porto Alto, para dia 24 de Julho, entre as 8h00 e as 17h00, devido a intervenções no

subsistema de abastecimento para ligação de novos ramais à conduta.

De acordo com empresa Intermunicipal, Águas do Ribatejo, os cortes vão afectar a Avenida das Nações Unidas (entre as rotundas da Torre e a rotunda da BB), Rua 1º de Maio (nº53 ao nº101) e várias ruas e travessas naquela zona.

A empresa alerta que só deve consumir depois de retomada a normalidade no abastecimento, quando a água se apresentar transparente.