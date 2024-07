Na quarta-feira uma criança de cinco anos e uma senhora asmática foram assistidas porque reagiram ao cloro na piscina exterior da Quinta das Pratas. Presidente da Câmara do Cartaxo atesta boa qualidade da água.

João Heitor garante qualidade da água na piscina exterior do Cartaxo após incidentes com cloro

A qualidade da água não está comprometida na piscina exterior do Cartaxo, na Quinta das Pratas. A garantia foi dada pelo presidente do município do Cartaxo, João Heitor, depois de na quarta-feira uma criança de cinco anos ter recebido assistência hospitalar por causa dos níveis de cloro na piscina.

“A determinada altura do dia fizeram uma correcção de cloro e uma criança reagiu ao momento de maior concentração de cloro. Não estou a desvalorizar o que aconteceu e temos de garantir que não se repete. Mas as análises à água revelam que o cloro está dentro dos parametros”, explicou o autarca.

No mesmo dia uma munícipe asmática também reagiu ao cloro e foi assistida medicamente por precaução.

João Heitor alega desconhecer outros casos que se tenham passado antes de quarta-feira, 17 de Julho, e diz que as pessoas podem utilizar a piscina com “100% de confiança”.