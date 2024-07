Tribunal deu razão à Santos e Vale e camiões voltam a circular na Passinha

Moradores da Passinha, Alenquer, queixam-se do ruído dos camiões da empresa Santos e Vale. Tribunal deu luz verde à empresa para voltar a circular na Rua dos Bons Amigos. Câmara de Alenquer está em vias de assinar escritura de terreno para construir via alternativa.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O tribunal deu razão à empresa de logística e distribuição, Santos e Vale que pode voltar a transitar pela Rua dos Bons Amigos, no Lugar da Passinha, Alenquer. A informação foi avançada pelo presidente do município, Pedro Folgado, após queixa de uma das moradoras.

Os residentes daquela zona dizem que não têm qualidade de vida por causa do ruído das centenas de camiões que circulam noite e dia. A empresa chegou a alterar a rota do tráfego para os Casais Novos após queixa da população mas desde 25 de Junho que tem ordem judicial para circular na Passinha.

Nádia Loureiro, grávida, diz que a situação tem tido um impacto negativo na sua vida e descanso e que as obras que fizeram na estrada não passam de remendos. As queixas feitas à GNR não surtem efeito. “A GNR diz que não tem aparelhos para medir a velocidade dos camiões, o que eu acho estranho”, disse.

Pedro Folgado não se compromete com datas mas diz que a escritura do terreno que servirá para construir uma via alternativa está para breve e que após a obra a empresa tem de cumprir “nem que seja preciso ter lá GNR noite e dia”.

*Noticia desenvolvida na edição impressa de O Mirante