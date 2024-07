Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça com muita identidade e um cartaz musical de luxo

“Sinta o Ribatejo” continua a ser o mote para a 42ª Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça, focando o potencial de oportunidades de negócio, a produtividade agrícola diferenciada da região, valorizar a riqueza e diversidade da cultura do vinho e a importância da sustentabilidade. É desta forma que a organização convida todos a visitar um dos certames que marca o calendário anual da região ribatejana.

A Alpiagra regressa de 17 a 25 de Agosto, depois do sucesso alcançado em 2023, com a aposta em nove dias de certame e na alteração da data da sua realização para Agosto. Na edição do ano passado, Sónia Sanfona, presidente da autarquia, referiu que o executivo que lidera tem procurado valorizar a feira que é, há vários anos, um ex-líbris da região. “É uma imagem identitária daquilo que somos enquanto comunidade e da forma como preparamos o concelho para quem nos quer visitar. Queremos que a Alpiagra continue a ser uma mostra muito importante do nosso concelho”, disse. Sónia Sanfona considerou ter sido uma boa decisão anteciparem o certame para Agosto uma vez que, sublinhou, esta é uma altura que permite que muitos alpiarcenses e outros queiram conhecer Alpiarça. “Este certame é também uma forma de mostrarmos que somos um concelho robusto, em desenvolvimento e o nosso comércio e agricultura dão mostras disso mesmo”, realçou.