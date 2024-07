Pinheiro Grande e Carregueira voltam a viver clima de insegurança

O homem de 43 anos que foi detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR) por suspeita de ser o autor de uma vaga de furtos em residências nas localidades de Pinheiro Grande e Carregueira, no concelho da Chamusca, tem um longo historial de criminalidade, segundo apurou O MIRANTE. A detenção, recorde-se, ocorreu no dia 9 de Julho e o suspeito, com antecedentes criminais, foi constituído arguido e os factos comunicados ao Ministério Público.

Segundo apurou o nosso jornal junto de fonte das autoridades, o suspeito reside entre a Carregueira e o Pinheiro Grande e já esteve preso há alguns anos. Costuma frequentar alguns estabelecimentos comerciais das duas aldeias e é conhecido por já ter criado vários desacatos e ameaçar alguns cidadãos. As tentativas de assalto protagonizadas pelo homem também têm sido constantes ao longo dos últimos meses nas localidades do concelho.

Desta vez, e durante o cumprimento de dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em veículo, os militares da GNR apreenderam e recuperaram o seguinte material: 54 doses de cannabis; quatro consolas de videojogos; 105 videojogos; diversos controladores de consolas de videojogos; uma arma de airsoft; um taco de basebol; e um par de binóculos de infravermelhos. A acção do Núcleo de Investigação Criminal de Torres Novas da GNR contou com o reforço da Unidade de Intervenção, Destacamento de Intervenção de Santarém e com a Estrutura de Investigação Criminal de Santarém.

Insegurança na Carregueira

A ocorrência de situações deste género na freguesia da Carregueira tem sido recorrente. Antes da onda de assaltos que assolou durante meses a população do Arripiado, aldeia da freguesia, entre 2019 e 2020, O MIRANTE noticiou a 13 de Novembro de 2018 que na Carregueira um número elevado de roubos e de violência alarmavam a população. Nessa altura a Assembleia de Freguesia da Carregueira aprovou uma moção em que manifestava a sua preocupação com o elevado número de casos de roubo e de agressões físicas e verbais que assolavam a população.

Os autarcas decidiram solicitar uma reunião conjunta com a Câmara da Chamusca, o comandante do Posto Territorial e o Comando da GNR de Santarém, no sentido de definir uma estratégia de combate à criminalidade e devolver o sentimento de segurança a toda a população. “O medo, a insegurança, a impotência, a injúria e a indignação fazem hoje parte do quotidiano daqueles que directamente foram e são vítimas. Todos, familiares e vizinhos, sabem que, a continuar esta inoperância, são candidatos a próximas vítimas”, lia-se na moção.