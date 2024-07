Plano de Cogestão da Reserva do Estuário do Tejo em consulta pública

O Plano de Cogestão da Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET) vai ser submetido a consulta pública de 15 de Julho a 30 de Setembro. A proposta de submissão do plano para consulta foi aprovado em reunião da Câmara de Vila Franca de Xira. A consulta pública permitirá que cidadãos e entidades interessadas participem no processo de cogestão, contribuindo com sugestões e comentários que poderão ser integrados no plano final. O processo é considerado crucial para assegurar que o plano reflecte as necessidades e expectativas da sociedade em relação à Reserva Natural do Estuário do Tejo. Este modelo promove uma relação mais próxima entre os cidadãos e entidades relevantes, incentivando o desenvolvimento sustentável através da promoção, sensibilização e comunicação dos valores naturais.

O Plano de Cogestão da RNET alinha-se com a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030 e será executado no âmbito do protocolo celebrado entre o Fundo Ambiental, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e o Município de Vila Franca de Xira, abrangendo um horizonte temporal de quatro anos, até 2028.