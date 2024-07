Santarém ganha mais quatro postos de carregamento de veículos eléctricos

A cidade de Santarém vai contar com mais quatro postos de carregamento de veículos eléctricos, localizados na Rua Dr. Rui da Silva Leitão, no bairro de São Domingos, no âmbito do projecto Ruas Eléctricas. Um investimento que reforça a aposta do município na mobilidade eléctrica, através da parceria com a MOBI.E, que já conta com vários postos de abastecimento em Santarém, destacando-se o posto de carregamento ultra rápido junto ao Complexo Aquático de Santarém.

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, refere que Santarém integra um conjunto de municípios que foram seleccionados pela entidade pública MOBI.E para receber esse investimento. “Temos a nossa candidatura aprovada e estamos a falar num projecto global orçado em 1,5 milhões de euros, a nível nacional. Concorremos ao projecto, com a proposta de uma rua em São Domingos, para a instalação de quatro postos de carregamento eléctrico. Damos assim um contributo importante para a promoção da mobilidade sustentável”, disse o autarca, deixando claro que mesmo assim esta medida fica muito aquém dos objectivos da autarquia. “Hoje os territórios também se diferenciam com este tipo de resposta e já está feito um levantamento, onde devem e podem ser instalados novos postos de abastecimento na nossa cidade, como noutras freguesias fora da área urbana”, afirmou em reunião do executivo.

Quase três dezenas de municípios contactaram a MOBI.E, manifestando interesse em integrar o projecto Ruas Elétricas. Desses, 14 formalizaram já a candidatura, cujo prazo terminou a 30 de Maio. A iniciativa, com um orçamento de 2 milhões de euros, visa instalar postos de carregamento para veículos eléctricos de baixa potência (inferior a 7,4 kW) em zonas habitacionais sem parqueamento próprio, especialmente ruas onde predominam edifícios de habitação ou comerciais.