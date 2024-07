Tomar desafia munícipes a andarem de bicicletas públicas eléctricas

“Imagine uma cidade onde os carros ficam à entrada e pode fazer as suas deslocações em pequenos autocarros eléctricos, a pé ou em bicicletas públicas elétricas que tem à sua disposição e por cuja utilização nem sequer paga se não demorar mais do que uma hora”. É desta forma que o município de Tomar desafia e convida os munícipes a experimentarem o “MeioB”, um sistema intermunicipal de bicicletas para uso público no Médio Tejo.

A apresentação em Tomar foi realizada junto da estação da zona desportiva, uma das oito existentes na cidade, onde os utilizadores podem recolher as bicicletas e depois devolvê-las, através de um processo muito simples, com a aplicação de telemóvel “meiob”. Toda a informação, incluindo o mapa completo dos 11 concelhos, está disponível no site https://meiob.pt/ , sendo que a aplicação permite saber em tempo real quantas bicicletas estão disponíveis em cada estação. A primeira hora de utilização é gratuita, custando a partir daí 1 cêntimo por cada minuto até voltar a ser colocada numa estação. Mas fica ainda mais barata usando um dos passes diários, mensais ou anuais.

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, que na apresentação com a vereadora Rita Freitas e o secretário executivo da comunidade intermunicipal, Miguel Pombeiro, salientou a importância da nova opção de mobilidade que se associa a um conjunto de outras iniciativas nesta área, frisando que se pretende que os cidadãos, sejam residentes ou visitantes, redescubram o prazer e as vantagens de andarem de bicicleta usando-a de forma mais permanente.