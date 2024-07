Uma academia de futebol em Riachos que traz muita dinâmica à vila

A RX Soccer Academy é um projecto que nasceu em 2023 por um grupo de amigos, todos treinadores de futebol de formação e que partilham a mesma paixão, o futebol e o prazer que de ensinar a modalidade aos mais novos. No primeiro ano o projecto excedeu as expectativas com mais de 200 atletas inscritos, dos 5 aos 14 anos, enchendo todos os dias o Estádio Coronel Mário Cunh, em Riachos, e promovendo uma grande dinâmica na vila.

Para além dos treinos de futebol no ano de 2023, teve se realizaram aulas de zumba que acrescentaram um colorido especial e boa disposição ao RX. No ano de 2024 o projecto continua e está a consolidar-se como um projecto desportivo de sucesso no distrito. Actualmente a equipa é composta por 27 elementos.

O RX também já alargou a sua actividade à Golegã. Neste momento são 340 os jovens atletas inscritos com idades entre os 5 e os 15 anos. Futebol masculino e feminino, treinos específicos para a posição de guarda-redes, e treinos especializados em futebol que têm como principal objectivo trabalhar e aperfeiçoar a técnica individual, coordenação motora e aspectos mais individuais do treino. Na academia estão inscritos atletas de 25 clubes, a maioria deles do distrito de Santarém.