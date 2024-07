Miguel Bravo detido nas festas do Porto Alto por abuso de menores e burlas

A Policia Judiciária deteve o artista de 21 anos no camarim das Festas do Porto Alto, no sábado, ao final da tarde. Em causa está abuso sexual de crianças e duplicação de agenda.

A Polícia Judiciária (PJ) confirmou a O MIRANTE que o artista Miguel Bravo foi detido no Porto Alto pela prática de três crimes de abuso sexual de crianças e de três crimes de pornografia de menores agravados, praticados em Évora. “A vítima, do sexo feminino, com 13 anos, foi sendo instigada e persuadida, desde Dezembro do ano passado, a trocas de fotos e vídeos de cariz sexual”, revela a PJ.

O cantor Miguel Bravo foi detido no sábado à noite pela PJ quando se preparava para subir a palco nas Festas do Porto Alto.

De acordo com o comunicado emitido pela Comissão de Festas do Porto Alto a detenção do artista aconteceu no camarim e por isso o espectáculo que estava marcado para as 00h00 não se realizou.

Em causa estão ainda suspeitas de duplicação de agenda, através da qual receberia dinheiro por espectáculos a que faltava.

De acordo com notícias que vieram a público o artista de 21 anos tinha marcado para a madrugada deste domingo mais dois concertos além do Porto Alto. Um seria em A-dos-Negros (Óbidos) às 02h00 horas e outro em Cerdal (Valença) à 01h00 hora.

Miguel Bravo vai estar no Tribunal de Instrução de Évora na segunda-feira, 22 de Julho, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coacção.

Foto: Facebook Comissão de Festas do Porto Alto