Ourém vai reunir para debater gestão da paisagem

A Área Integrada de Gestão da Paisagem (AIGP) Serras do Norte de Ourém, promovida pelo município, está em fase de consulta pública de 15 de Julho a 28 de Agosto de 2024. O projecto visa gerir e explorar de forma conjunta áreas agroflorestais em zonas de minifúndio e alto risco de incêndio. A iniciativa pretende aumentar a resiliência aos incêndios, valorizar o capital natural e promover a economia rural.

Para esclarecer a comunidade, realizou-se uma acção informativa no dia 14 de Julho em Espite, na sede da Associação de Desenvolvimento Serras do Norte de Ourém (ADN). Adicionalmente vão decorrer mais três acções durante o período de consulta pública, novamente em Espite, em Urqueira, e Casal dos Bernardos.

No dia 6 de Setembro, vai ser realizada uma reunião no salão do edifício da Junta de Freguesia de Espite, onde vão ser apresentadas propostas, esclarecidas dúvidas e realizada a votação da Proposta de Operação Integrada de Gestão da Paisagem (OIGP). A ADN é responsável pela elaboração da OIGP, cuja proposta estará disponível para consulta pública física e digital até 28 de Agosto de 2024.