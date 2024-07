380 mil euros para intervir em aldeias na floresta de Mação

A Câmara Municipal de Mação submeteu este mês de Julho uma candidatura ao Fundo Ambiental, ao programa “Condomínios de aldeia: programa integrado de apoio às aldeias localizadas em territórios de floresta”, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A candidatura prevê a intervenção em uma dezena de aldeias do concelho de Mação (Arganil, Moita Ricome, Freixoeiro, Freixoeirinho, Galega, Feiteira, Roqueira, Vale de Grou, Venda Nova), com um valor de investimento de cerca de 380 mil euros.

O programa “Condomínios de Aldeia” tem como objectivo dar apoio e resiliência às aldeias localizadas em territórios vulneráveis de floresta. A intervenção a realizar consiste na reconversão das áreas florestais em áreas agrícolas e agro-silvopastoris, dentro de faixas de gestão de combustível (FGC), em redor das áreas edificadas das aldeias. Com a operação pretende-se melhorar a gestão e o ordenamento dessas zonas, diminuindo a carga de combustível aí existente e, consequentemente, a severidade dos incêndios rurais, garantindo a segurança de pessoas, bens e animais.

A candidatura é complementar aos projectos aprovados e já iniciados das AIGPs – Áreas Integradas de Gestão da Paisagem, incidindo exclusivamente sobre aldeias que se encontram fora da abrangência destas AIGPs.