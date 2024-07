A arte de gerir uma junta entre as canalizações, o fado e o teatro

O presidente da Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique, Vasco Casimiro, 57 anos, é um homem dos sete ofícios. Reparte o seu tempo pelas funções autárquicas que exerce a meio tempo, a fazer ou reparar canalizações, a cantar fado e a dar aulas de teatro na Universidade Sénior de Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo. Vasco Casimiro, que era número dois da lista do PS, tornou-se presidente em 2015 quando a anterior presidente renunciou ao cargo e se para alguns isso pode ser uma coisa boa, para ele significou perder clientela como canalizador porque “as pessoas pensam que estou a tempo inteiro e não preciso de trabalhar”.

Canta fado e folclore desde os 18 anos. Com 28 anos integrou um grupo de teatro que havia no Cartaxo, o Marcelino Mesquita, começou a entrar em revistas à portuguesa e a cantar fado mais a sério. Fez parte de três grupos de folclore como cantador e integrou um grupo de música popular portuguesa como vocalista. No teatro fez parte dos grupos Kaspiadas e Área de Serviço. Quando assumiu a presidência da junta de freguesia a faceta de fadista perdeu gás, mas ainda canta e vai actuar no sábado, 20 de Julho, nas comemorações dos 885 anos da Batalha de Ourique, em Vila Chã de Ourique.

Vasco Casimiro admite que pisar o palco pelo folclore, pelo fado e pelo teatro o ajuda na vida política a comunicar com as pessoas, a dizer o que gostam de ouvir e a dar música à oposição. Canta no banho porque, na sua opinião, o fado “é mais um estado de alma” e não necessita de grandes ensaios a não ser para decorar a letra. Antes reagia mal quando se esquecia, pedia ao público para cantar consigo e o “lalala” caía sempre bem. Agora tem mais à vontade e quando se esquece “paciência”.

“Sentir que sou útil é o que me faz andar aqui”

Tem uma filha licenciada em Fisioterapia e um filho licenciado em Direito que tem passado por vários governos socialistas como chefe de gabinete de ministros. Há dois anos teve um cancro nos intestinos, doença que lhe levou a esposa há 14 anos, a irmã com 45 e a mãe com 60 anos. O seu único medo é sofrer até à morte porque viu alguém a seu lado a sofrer até partir. Estar na política também é uma necessidade porque vive sozinho com uma gata e um gato e a vida de autarca permite o contacto com as pessoas. Pelo caminho encontra sempre fregueses que lhe falam dos seus problemas e acaba também por ser um “confidente, médico e psicólogo”. “Sentir que sou útil é o que me faz andar aqui”, afirma, revelando que o seu futuro na política depende mesmo desse sentimento de utilidade e que gostem de si.

Diz que tem cuidado com o que promete porque sente que falha quando não cumpre. A parte associativa é a que lhe dá “mais dores de cabeça” e a falta de pessoas para assegurar a actividade do rancho folclórico é o que mais o preocupa de momento, por ser “um dos melhores transportes da cultura e das tradições de uma terra”. Reconhece que a terra estava a ser bem governada, mas sentia que podia fazer mais. Focou-se em recuperar o passado, que acha que estava um pouco esquecido, nomeadamente: a escola mais antiga de Vila Chã de Ourique, com cerca de 100 anos, onde, além da quintinha, existe uma biblioteca e vai existir uma casa-museu e o centro interpretativo da terra; requalificar o Largo da Memória; recuperar as comemorações da Batalha de Ourique na vertente de homenagear as pessoas que fizeram com que a história de Vila Chã seja indissociável da história de Portugal. Este ano será recolocado o candeeiro que foi o primeiro ponto de luz eléctrica na vila, com cerca de 110 anos.

O autarca viveu numa quinta em Porto de Muge, concelho do Cartaxo, até a família perder tudo nas cheias de 1979 e ter de retomar a Vila Chã de Ourique. Estudou até aos 15 anos, começou a aprender a profissão de canalizador levado por um primo e aos 23, já casado, estabeleceu-se por conta própria, depois de ter estado emigrado em Angola, país onde trabalhou durante seis meses como canalizador e abandonou devido à guerra civil.

Vasco Casimiro quis tirar o 12º ano e formações na área da canalização. Correu Portugal de uma ponta à outra e hoje, devido às obrigações da junta de freguesia, trabalha de Santarém a Vila Franca de Xira. Levanta-se no máximo às 08h00 e quase todos os dias, incluindo fins-de-semana, vai cuidar dos animais da quinta pedagógica com uma funcionária. Segue para a junta de freguesia e no outro meio-dia é canalizador, quando não faz o contrário.