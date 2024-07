Alunos de universidade do Canadá estudam ossos humanos em Santarém

Santarém recebeu, entre os dias 1 e 5 de Julho, a visita de 12 estudantes universitários oriundos do Canadá. A deslocação aconteceu no âmbito de uma parceria estabelecida há dez anos entre o Município de Santarém e a Simon Fraser University. A recepção e o enquadramento local coube ao Serviço de Arqueologia da Câmara de Santarém, nomeadamente a Helena Santos, arqueóloga que coordenou a equipa municipal de arqueologia, em colaboração com Hugo Cardoso, professor natural de Santarém responsável por trazer os estudantes a Portugal.

Os alunos que viajaram até Santarém frequentam cursos cujas licenciaturas estão ligadas às áreas da arqueologia, biologia, psicologia e criminologia leccionados na universidade canadiana. Ao longo dos dias em que permaneceram nas instalações do município, os jovens estudantes efectuaram a limpeza e o tratamento de restos osteológicos humanos exumados em 2005, após a realização de uma intervenção arqueológica junto da Igreja de Marvila, no centro histórico de Santarém. O Serviço de Arqueologia de Santarém recebe, desde 2014, alunos de licenciatura em arqueologia da Simon Fraser University, que se tem dedicado a auxiliar a equipa técnica da Câmara de Santarém no tratamento e conservação de material osteológico humano proveniente de vários sítios que foram alvo de intervenção arqueológica na cidade.

Os alunos de mestrado e de doutoramento, para além destes trabalhos mais práticos, têm igualmente desenvolvido outros projectos de investigação com os materiais disponibilizados. Segundo a arqueóloga Helena Santos, “esta oportunidade tem beneficiado os alunos de uma perspectiva educativa e profissional, como forma de praticar os conhecimentos de osteologia humana e arqueologia, mas também a nível pessoal, pela exposição a diferentes formas de trabalho e imersão na cultura local”, assegura.

Natural de Santarém, Hugo Cardoso encontra-se desde 2013 a leccionar no Canadá, onde é professor catedrático de Antropologia Biológica e Forense. Actualmente, é ainda director do Departamento de Arqueologia da mesma Simon Fraser University, instituição de ensino localizada perto da cidade de Vancouver.