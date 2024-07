Motociclista de Coruche perde a vida em colisão frontal

Nelson Peseiro, 49 anos, morreu na tarde de sexta-feira, 19 de Julho, vítima de uma colisão rodoviária, em Faro, quando se deslocava de moto. Natural de Coruche, o motard ribatejano foi uma de três vítimas mortais na sequência de uma colisão entre duas motas. Nelson Peseiro seguia sozinho no veículo de duas rodas, enquanto no outro viajava um casal de namorados de 28 e 31 anos, Marisa Oliveira e Emanuel Cardoso, oriundos de Cernache (Coimbra).

O acidente ocorreu próximo do Aeroporto Internacional de Faro num fim-de-semana em que se realizou a Concentração Internacional de Motos, onde estiveram mais de 20 mil motociclistas.

O acidente levou ao corte da circulação na estrada municipal 527–1 e no local estiveram envolvidos 25 operacionais e 13 meios.