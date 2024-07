Novo jardim de infância de Alcanena entra em funcionamento em Setembro

O jardim de infância do Castelo, que vai ocupar a antiga escola básica nº1 de Alcanena, entra em funcionamento no próximo ano lectivo e as obras estão a decorrer dentro do previsto.

O jardim de infância do Castelo, que vai ocupar a antiga escola básica nº1 de Alcanena, entra em funcionamento no próximo ano lectivo e as obras estão a decorrer dentro do previsto. A vereadora Sónia Bento questionou, na última reunião camarária, sobre o ponto de situação das obras no jardim de infância.

A vereadora Marlene Carvalho esclareceu que as obras estão a decorrer dentro do previsto, com as pinturas terminadas na semana de 8 de Julho, o sistema de aquecimento revisto, estando a ser terminadas as intervenções previstas no plano de segurança. O mobiliário e todos os materiais de apoio à actividade pedagógica devem ser recebidos pelo município na primeira quinzena de Agosto.

Recorde-se que a mudança de tipologia e denominação da antiga escola básica nº 1 de Alcanena foi aprovada na reunião de 20 de Maio. A nova designação deve-se à localização do edifício na chamada zona da “Chousa” ou “Castelo”. O projecto de requalificação consiste num conjunto de intervenções que visam dotar o espaço de melhores condições funcionais, adequadas aos normativos legais para esta faixa etária, vindo o jardim-de-infância do Castelo dar uma resposta ao aumento do número de crianças em idade pré-escolar que ingressarão no Agrupamento de Escolas de Alcanena no próximo ano lectivo.