Suspensão da circulação rodoviária na Rua 19 de Março na Portela das Padeiras

A circulação na Rua 19 de Março, na zona da Portela das Padeiras, em Santarém, vai estar suspensa temporariamente, a partir de 22 de Julho, entre o entroncamento com a Avenida Junta de Freguesia de Salvador (EN 3) e o entroncamento com a EN 3 (junto ao acesso a Azoia de Baixo). Uma medida justificada com os trabalhos de requalificação dessa artéria, informou a Câmara de Santarém.

“Considerando as características do tráfego nesta zona, a complexidade dos trabalhos a levar a cabo, bem como do espaço disponível, optou-se pela suspensão do trânsito nesta via, de modo a minimizar os constrangimentos à circulação rodoviária e a aumentar a segurança para os utentes e trabalhadores”, esclarece o município.

A autarquia clarifica ainda que a área de intervenção poderá ser faseada e dinâmica e, por esse motivo, a localização da sinalização temporária a adoptar será ajustada à medida que os trabalhos vão avançando. Todas estas alterações à normal circulação e ao estacionamento vão ser devidamente, garante a Câmara de Santarém, que solicita a colaboração de todos os munícipes e pede compreensão pelos incómodos que os condicionamentos indicados possam causar.