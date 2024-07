Tomar continua a promover acções de voluntariado nos jovens

Já começou o Programa de Voluntariado Jovem do município de Tomar. O programa teve início na segunda-feira, dia 15 de Julho. O primeiro turno do projecto decorre até dia 31 de Julho e conta com 16 elementos. Para a realização do projecto foi necessária uma parceria de diversas entidades que se associaram e aceitaram o convite de acolher os jovens durante os meses de Verão.

O programa pretende que os jovens possam vivenciar experiências gratificantes, ampliar as suas relações sociais e desenvolver competências a nível pessoal, num espírito de participação e cidadania. As actividades a desenvolver abrangem diferentes áreas como a saúde, ambiente, cultura, património, desporto, programas de ocupação de tempos livres, entre outros. A Câmara Municipal de Tomar procura, assim, que o período de ferias dos jovens seja bem passado com a satisfação de, através do voluntariado, terem cumprido um serviço útil à comunidade.

Recorde-se que o voluntariado tem sido uma prática frequente em Tomar. Nos últimos anos tem decorrido o projecto “Vamos proteger a Mata Nacional dos Sete Montes”, espaço verde de eleição na cidade de Tomar, e um dos locais mais visitados pelos turistas. Dezenas de voluntários participaram no projecto com o objectivo de sensibilizar, e ao mesmo tempo trabalhar, para preservar e proteger o meio ambiente do espaço. A iniciativa realizou-se no âmbito do programa de “Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas” promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).