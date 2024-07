Tomar tem mais encanto com reconversão do Flecheiro

Depois de décadas repleta de barracas onde viviam centenas de pessoas, a zona do Flecheiro, em Tomar, tem agora uma nova cara e o rio Nabão é o grande protagonista. No sábado, 13 de Junho, abriu oficialmente ao público o novo parque ribeirinho da cidade, que conta com áreas para passeio, um anfiteatro, um espaço infantil para crianças, entre outros equipamentos.

Joaquim Patrício tem 87 anos e sempre viveu em Tomar. Mora junto ao Flecheiro há mais de seis décadas. Trabalhou numa empresa de lacticínios durante 20 anos e foi voluntário dos bombeiros durante 40. Foi no dirigismo que se destacou, como presidente da União de Tomar e ainda como secretário de junta de freguesia local. A O MIRANTE diz que todos os dias sai de casa para caminhar, revelando-se apreensivo com a nova infraestrutura. “A intenção deve ter sido uma maravilha, agora se isto vai ser aquilo que as pessoas gostavam de ter, como espaço de lazer, não sei. Está frio e muito insípido”, afirma. Joaquim Patrício também está preocupado com a manutenção do espaço. “Existem dezenas de árvores no local que já se encontram secas”, aponta. Joaquim Patrício, no entanto, diz que a paisagem mudou para melhor. “Moro aqui há 60 anos e apanhei centenas de ocorrências por causa das famílias que viviam nas barracas. Eram um péssimo cartão de visita. Agora podemos respirar ar puro”, sublinha.

Jovita Barbosa, 75 anos, também mora junto ao Flecheiro e concorda que a demolição das barracas foi uma grande medida por parte do executivo. Jovita Barbosa, que trabalhou como auxiliar de educação no antigo Colégio Nuno Alvares Pereira, considera que o novo espaço é agradável. “Não há dúvida que era uma mudança necessária. Era uma paisagem muito desagradável”, vinca. Também Cecília Luís, de 60 anos, concorda que o renovado Flecheiro é uma excelente notícia para o concelho e vai atrair mais pessoas para usufruir da natureza. “Para mim este espaço está muito melhor, não tem comparação com o que era antigamente. Há coisas que precisam de ser melhoradas, mas temos que dar tempo ao tempo. Já se deu um passo muito grande em relação ao que cá estava. Agora é preciso apostar em iniciativas neste espaço”, sugere Cecília Luís.