Alverca atribuiu galardões de mérito a seis personalidades e entidades

Seis personalidades e entidades de Alverca foram distinguidas, na noite de 13 de Julho, na cerimónia de atribuição de galardões de mérito por ocasião do Dia da Cidade, quando se cumprem 34 anos de elevação a cidade. As distinções entregues pela Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho destacaram a Pastelaria Cristal, o actor Isac Graça, a Paróquia de Alverca, a karateca Alexandra Neves, a ex-autarca Carlota de Pina e a OGMA Indústria Aeronáutica de Portugal. A cerimónia decorreu na Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense, num evento em que a animação musical esteve a cargo do Quarteto Dela.

O galardão de mérito empresarial foi para a Pastelaria Cristal, a mais antiga em actividade no concelho de Vila Franca de Xira. Fundada em 1963 mantém a tónica de um negócio familiar com Silvino Ferreira à frente do projecto desde 1992. “Estamos sempre ao vosso serviço e dispor. Agradecemos esta distinção da junta de freguesia de se ter lembrado de nós”, vincou Silvino Ferreira.

O actor Isac Graça recebeu o galardão de mérito cultural. Trabalha como actor desde 2006 sendo profissional desde 2009. Em teatro integrou as peças “O Barão”, “Punk Rock” e “Hamlet”. No cinema estreou-se com “Cartas de Guerra” no Festival de Berlim e, mais recentemente, surge em “Bad For a Moment” no 77.º Festival de Cannes. Trabalha em séries televisivas, escreveu textos de teatro e foi jurado em festivais de cinema. “Vivo nesta cidade desde que saí da maternidade, tenho muito orgulho em ser daqui e, por isso, não posso esquecer as pessoas que me permitiram cumprir estes 18 anos de trabalho”, referiu, lembrando que “é importante apoiar simbólica e financeiramente as companhias de teatro da zona”.

A Paróquia de São Pedro de Alverca, distinguida com o galardão de mérito social, conta com vários grupos de voluntários que coadjuvam o padre Marcelo Boita, trabalhando diariamente no apoio aos carenciados. “Fiquei confortado e inquieto quando soube deste galardão. Surpreendido, porque nos tempos que correm dar uma distinção à Igreja é um risco, confortado por reconhecerem em nós o trabalho discreto e desinteressado, mas certeiro e em rede”, sublinhou o pároco. Com mérito desportivo, Alexandra Neves, karateca do Futebol Clube de Alverca, já representou as cores da selecção nacional em europeus e mundiais com inúmeros títulos conseguidos, em particular o de vice-campeã mundial de Karaté Shotokan em 2022. A atleta dedicou o prémio a todos os que contribuem para os resultados que tem alcançado, inclusive “os colegas de treino” que “aturam muito o meu feitio que não é nada fácil”.

Carlota de Pina foi homenageada com mérito autárquico pelo seu papel enquanto eleita, moderadora e geradora de consensos. Foi presidente da Assembleia de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho entre 2013 e 2017. “Fiquei muito feliz e para mim foi uma honra ter servido Alverca, sobretudo despida de ideologias. É possível trabalhar em conjunto sempre em prol da união de freguesias para que as pessoas se sintam bem”, vincou.

História da OGMA confunde-se com a história de Alverca

O galardão Cidade de Alverca foi entregue à OGMA Indústria Aeronáutica de Portugal, empresa fundada em 1918, sendo uma das mais relevantes deste sector no país. Actualmente o governo detém 35% do capital e os restantes 65% são detidos pela Embraer. A OGMA é o maior empregador e exportador do concelho de Vila Franca de Xira e confunde-se com a história da cidade e da aeronáutica portuguesa.

O CEO da OGMA, Paulo Monginho, reconheceu que a empresa ao longo dos 106 anos tem sido praticamente “a segunda casa para centenas de pessoas desta cidade”. “Encaramos este legado histórico com responsabilidade e temos noção do forte peso social neste território. Por isso, muito em breve, a empresa vai inaugurar um importante investimento que fez no domínio da manutenção de motores e aeronaves, o que implica quadruplicar a sua dimensão e facturar mil milhões de euros”, revelou.