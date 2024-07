Arrancou a expansão da Feira Nacional do Cavalo na Golegã

O terreno que vai permitir a expansão da Feira Nacional do Cavalo, no valor de 1,2 milhões de euros, foi adquirido pela Associação Feira Nacional do Cavalo esta terça-feira, 23 de Julho. Após a assinatura da escritura, iniciaram-se as obras para que já na próxima edição metade do imóvel seja utilizado como zona de expositores.

O presidente da Câmara da Golegã e da Feira Nacional do Cavalo (FNC), António Camilo, e o tesoureiro da associação, Acácio Nunes, procederam esta terça-feira, 23 de Julho, à assinatura da escritura de aquisição do terreno destinado à expansão da feira, sito na Rua Infante D. Henrique, na Golegã. As obras arrancaram de imediato, para que o espaço possa ser utilizado já na próxima edição da feira, em Novembro.

O investimento de 1,7 milhões, dos quais 1,2 milhões referentes ao custo do terreno e o restante às obras, visa a melhoria das condições de venda dos expositores, da circulação de pessoas e animais nas ruas, mas principalmente da qualidade de vida da população durante o evento, segundo comunicado do município.

António Camilo, enquanto presidente da FNC, considera justo que o investimento seja suportado pela Associação Feira Nacional do Cavalo e não pelo município da Golegã. O autarca refere que o pagamento terá como base os proveitos de exploração do espaço, de forma a não onerar a câmara municipal, tendo em conta a diminuta capacidade de investimento existente. E sublinha que as prioridades de obra pública estão centradas em questões urgentes para o bem-estar da população, como a educação, habitação, fornecimento de água, saneamento, ETAR, entre outros. “Este é um projecto há muito aguardado pelos goleganenses, criadores de cavalos, comerciantes e visitantes, preparado pela actual direcção da FNC nos últimos dois anos”, sublinha o autarca.

O projecto de expansão da Feira do Cavalo teve início logo a seguir à escritura com o derrube simbólico dos muros do imóvel com a área de 3824 metros quadrados. A direcção da FNC pretende que na próxima edição do certame metade do imóvel seja utilizado como zona ampla de expositores, sendo que a intervenção de fundo terá início após a feira terminar. No novo recinto será possível instalar durante a feira 230 stands de venda e 27 espaços de restauração, desobstruindo as vias de acesso ao Largo do Arneiro e permitindo alargar o espaço disponível para coudelarias e patrocinadores em redor do Picadeiro Central.

Ao longo do ano o espaço pode ser utilizado para eventos, mercado ambulante ou estacionamento. Numa segunda fase, a FNC prevê a possibilidade de construção de edificado que permita acolher o secretariado da FNC, novos gabinetes de trabalho, salas de reuniões e sala de eventos panorâmica com vista para o recinto da feira. Como forma de rentabilizar o espaço, será utilizada em cerimónias oficiais durante os certames, estando disponível igualmente para aluguer em eventos particulares durante o resto do ano.

FOTOS – CM Golegã