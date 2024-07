Autarcas de VFX pediram reunião com ministra para exigir maior financiamento social

O município de Vila Franca de Xira solicitou uma reunião com a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para exigir um novo ciclo de financiamento para as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, que permita reforçar o papel destas entidades e ao mesmo tempo assegurar que não passam por dificuldades financeiras.

Querem os autarcas que, nessa reunião com a ministra, estejam também presentes os representantes das IPSS do concelho que desenvolvem trabalho importante no sector social. A proposta de reunião, apresentada por Anabela Barata Gomes da CDU em reunião de câmara, foi aprovada por unanimidade. Entende a CDU que a situação deficitária de muitas IPSS do concelho leva a um acumular de prejuízos financeiros que resultam, em grande parte, da escassez de meios financeiros transferidos pela Segurança Social para permitir a estas associações dar uma resposta que, de outra forma, deveria ser acautelada pelo Estado.

“Falamos de respostas sociais de ERPI (lar de idosos), serviço de apoio domiciliário, centro de dia ou cantina social. Atendendo à imperiosa necessidade de se garantir a sustentabilidade destas associações, onde cabe a responsabilidade política da câmara de aprofundar ou exigir mecanismos de apoio junto da tutela, é preciso esta reunião”, explicou a autarca.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, considerou que a proposta “não traz nada de novo” já que, disse, é tradição o município convidar todas as associações para estarem presentes sempre que há reuniões ministeriais no concelho e, em particular, os dirigentes das IPSS. “É tradição desta câmara, há muitos anos, promover uma reunião entre os diversos ministros da segurança social e o tecido social do nosso concelho. Em todas essas reuniões foi possível aos ministros ouvir de viva voz o sentimento do terreno sobre o trabalho desenvolvido e desta vez não será diferente certamente”, prometeu.

O autarca elogiou a forte rede social existente no concelho, não apenas na garantia de uma boa resposta social nas áreas da educação, infância e velhice mas também enquanto sector gerador de muito emprego. “Temos uma reunião pedida com a ministra e aguardamos para breve a marcação da audiência. Nessa ocasião irei fazer o convite para a ministra vir ao nosso concelho e não tenho grandes dúvidas que ela aceitará vir e falar com a nossa rede social”, afirmou.

Um exemplo recente de problemas que se vivem no sector social do concelho de VFX, como O MIRANTE noticiou, é a Casa de São Pedro de Alverca, que tem um passivo de meio milhão de euros e os trabalhadores queixam-se da forma como a associação tem sido gerida. Em protesto, no dia 26 de Junho, um grupo de trabalhadores fez greve ao serviço, reclamando por melhores condições de trabalho e para dar visibilidade à situação da instituição que, avisam, “está falida”. Várias trabalhadoras foram de férias e não receberam o subsídio, os salários não estão actualizados e não há pessoal suficiente para assegurar o trabalho.