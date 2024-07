Briga no Largo do Seminário em Santarém com feridos no hospital e queixas na PSP

A PSP de Santarém recebeu várias queixas-crime relacionadas com uma briga que ocorreu no Largo do Seminário na noite de 14 de Julho. Contactada por O MIRANTE, a Polícia informa que foram intervenientes nessa ocorrência vários indivíduos, quer do sexo feminino como do masculino, num número total de pelo menos seis pessoas.

Das agressões, que terão começado pela troca de palavras e gestos entre vários jovens e uma mulher de 50 anos e o filho de 21, resultaram ferimentos nos dois familiares e também no funcionário de um bar que tentou acalmar os ânimos. Tiveram que receber assistência no Hospital de Santarém. A PSP de Santarém foi accionada para a ocorrência pelas 22h45 mas já não conseguiu identificar os agressores.

“Foram apresentadas várias queixas-crime acerca dos factos ocorridos e acautelados todos os meios de prova necessários à descoberta da verdade material. Foi elaborado o respectivo expediente e comunicado devidamente ao Ministério Público de Santarém, encontrando-se esta Polícia a realizar diligências de Inquérito”, esclarece a PSP na resposta a O MIRANTE.