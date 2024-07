Colisão rodoviária em Santarém provoca dois feridos

Dois ligeiros de passageiros colidiram junto à rotunda do Lidl de Santarém às 18h12 desta terça-feira, 23 de Julho, informou o Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo a O MIRANTE. Do acidente resultaram dois feridos ligeiros transportados ao Hospital de Santarém. No local estão 11 operacionais e 4 veículos, entre Bombeiros de Santarém e PSP.