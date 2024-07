Duas centenas de reclamações contra a CP no primeiro semestre

A CP - Comboios de Portugal é a entidade com mais reclamações registadas no Portal da Queixa, na categoria Comboios e Metropolitano. O Índice de Satisfação da marca é baixo, estando pontuado pelos consumidores em 17.4 em 100.

Atrasos ou supressões de comboios e más condições motivam as principais queixas dos clientes contra a transportadora. Em semana de greve na CP, prevê-se que os constrangimentos adensem a insatisfação dos passageiros.

No primeiro semestre do ano, os consumidores registaram perto de duas centenas de reclamações dirigidas à CP. Entre os principais motivos de reclamação estão: o incumprimento dos horários programados devido a atrasos ou supressões de comboios a absorver 24% do total das queixas; as más condições (de comboios e estações) a recolher 18% das ocorrências e os problemas com o reembolso (13.8%). Há também queixas sobre dificuldades na compra de bilhetes, aplicação de multa indevida e problemas de acessibilidade (elevadores, escadas, etc.).

Os trabalhadores da CP voltaram a fazer greve ontem segunda-feira, dia 22, o que provocou a supressão de mais de 80% dos comboios previstos e voltam a fazer greve amanhã, dia 24, o que deverá gerar mais queixas.