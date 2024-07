A artista plástica e poeta que se inspirou em Valada para dar asas à imaginação

O MIRANTE visitou o atelier de Flávia Germano Barra em Valada, concelho do Cartaxo, para assinalar o Dia do Artista.

Flávia Germano Barra nasceu em 1977 em Valada, aldeia do concelho do Cartaxo à beira-Tejo, que a inspirou a ser artista plástica e poeta. Iniciou-se com a escrita e a escultura. O desenho e a pintura apareceram mais tarde. Com 18 anos saiu de Valada para estudar Psicologia em Lisboa e ainda dá consultas na sua clínica em Carcavelos.

O MIRANTE visitou o atelier da artista que levou recentemente 15 artistas à pacata localidade e nos revelou em primeira mão que está em marcha um projecto de residências artísticas em Valada. Esta quarta-feira, 24 de Julho, assinala-se o Dia do Artista.

