Base logística da Mercadona em Almeirim já está a funcionar

A operação logística da Mercadona na base de Almeirim começou na terça-feira, 23 de Julho, anunciou o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro (PS), nas redes sociais. “Diria que na prática hoje ‘é o 1.º dia a sério’. Daqui até final do ano a Base Logística vai aumentar a sua atividade até entrar em ‘velocidade de cruzeiro’”,e screveu o autarca

Na publicação, Pedro Ribeiro deixou alguns dados associados a esse grande empreendimento da acadeira de supermercados espanhola: “A Mercadora passará a ser o maior empregador do concelho. O maior Bloco logístico da Mercadona (em Espanha e Portugal) construído num terreno com 440.000 m2, representando um investimento de mais de 250M€. Área de construção total de cerca de 120.000 m2, com um armazém de frio de 47.000 m2, um armazém de secos com 50.000 m2 e edifícios destinados a serviços gerais e escritórios. Criação de 500 novos postos de trabalho, até ao final de 2024, havendo ainda oportunidades em aberto na página web da Mercadona. Grande investimento que impulsionou e continuará a dinamizar a região. 15 mil painéis solares que representam 25% da energia necessária”.