Santarém recebe partida da Volta a Portugal em homenagem a Salgueiro Maia

A segunda etapa da 85ª Volta a Portugal em Bicicleta arranca em Santarém com destino a Lisboa, no dia 26 de julho

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A segunda etapa da 85ª Volta a Portugal em Bicicleta vai começar em Santarém, na sexta-feira, 26 de Julho, pelas 13h20, com arranque da Avenida D. Afonso Henriques (junto ao Campo Infante da Câmara). A etapa termina em Marvila, Lisboa, e tem uma distância de 164,5 Km.

Esta etapa está carregada de simbolismo, visto que a ligação de Santarém a Lisboa vai “evocar a memória do Capitão Salgueiro Maia, líder da coluna militar que saiu de Santarém para Lisboa em 1974, associando, desta forma, a 85ª Volta a Portugal Continente às comemorações do Cinquentenário do 25 de Abril”.

Na 85ª Volta a Portugal, que se realiza de 24 de Julho a 4 de Agosto, os ciclistas vão ter pela frente um total de 1540,1 quilómetros, com 32 Prémios de Montanha e 27 Metas Volantes.