Alunos da Golegã passam uma semana na Universidade do Porto

Foram 19 os alunos do concelho da Golegã que ganharam o passaporte para uma semana de actividades na Universidade do Porto. A instituição voltou a abrir as suas portas para a Universidade Júnior, onde alunos do 5º ao 11º ano podem tomar contacto com a realidade do ensino superior participando em actividades e projectos de investigação nas áreas das ciências, tecnologias, humanidades, artes ou desporto. O autocarro partiu domingo, 21 de Julho, e o presidente da Câmara da Golegã, António Camilo, deixou algumas palavras de incentivo aos alunos antes de partirem para essa experiência.