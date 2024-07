Associação de Muay Thai de Vila Franca de Xira recebe apoio municipal

O município de Vila Franca de Xira aprovou em reunião de câmara a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a ZFortes - Associação Desportiva e Cultural Tailandesa de Muay Thai, visando conceder um conjunto de apoios à realização do encontro internacional da modalidade que foi promovido pela associação no Pavilhão no Cevadeiro. Entre os apoios está a utilização do pavilhão (com um custo a rondar os 835 euros), a cedência de equipamento audiovisual e acompanhamento técnico (772 euros), a cedência de transporte colectivo de passageiros (com um custo de 124 euros) e a produção de materiais gráficos e de promoção do evento, orçado em 650 euros. Além desses apoios com custos associados o município também disponibilizou uma bancada, caixotes do lixo, um palco, grades, mesas e cadeiras.

A prova foi uma iniciativa que não só promoveu a cultura desportiva tailandesa, mas também incentivou a prática desportiva e cultural na região. A prova atraiu dezenas de participantes e espectadores de várias localidades, promovendo o intercâmbio cultural e o enriquecer da experiência desportiva.