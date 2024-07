Aumentam reclamações no Hospital de Vila Franca de Xira

Os dados do Portal da Queixa, a maior rede social de consumidores do país, revelam este mês que o índice de satisfação dos utentes dos três hospitais públicos que servem a região – Vila Franca de Xira, Médio Tejo e Santarém - é muito baixa ou insatisfatória. O Hospital de Vila Franca de Xira já soma desde 2014 um total de 251 reclamações relacionadas com o funcionamento daquela unidade de saúde, sendo considerado “fraco” o índice de satisfação dos utentes, dando-lhe uma nota de 32,2% numa escala de zero a 100. Nos últimos 12 meses deram entrada naquele portal de consumidores 27 reclamações ao serviço e funcionamento da unidade de saúde. Das 251 reclamações existentes, 129 foram deixadas desde Junho de 2021, data em que a administração de Carlos Andrade Costa tomou conta da gestão da unidade após a saída da José de Mello Saúde que geria o hospital em regime de parceria público-privada (PPP).