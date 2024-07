Cantor Miguel Bravo foi detido antes de concerto no Porto Alto mas já está em liberdade

O cantor Miguel Bravo, de 21 anos, saiu em liberdade terça-feira, 23 de Julho, com a obrigação de se apresentar duas vezes por semana às autoridades. O arguido não prestou declarações à saída do Tribunal de Instrução Criminal de Évora. O jovem artista ficou também proibido de se aproximar e contactar com uma menor de 13 anos, assim como de utilizar dispositivos electrónicos e redes sociais. O Ministério Público tinha pedido prisão preventiva, mas o juiz de instrução criminal de Évora decidiu a aplicar a medida de coacção menos gravosa.

O artista popular é suspeito da prática de três crimes de abuso sexual de crianças e três crimes de pornografia de menores agravados. Miguel Bravo terá oferecido 100 euros à vítima em troca de fotografias e vídeos de teor sexual. As perícias ao telemóvel do músico vão permitir aos inspectores investigar se existem outras vítimas.

A detenção do artista aconteceu instantes antes do espectáculo das Festas do Porto Alto, em Samora Correia, concelho de Benavente. A organização foi surpreendida pela presença da Polícia Judiciária, lançando um comunicado nas redes sociais poucas horas antes do concerto. Às 21h45, a Comissão de Festas do Porto Alto dava conta que a actuação “não se iria realizar” à meia-noite, hora a que estava agendada a subida ao palco de Miguel Bravo. Para colmatar o imprevisto, a organização viu-se obrigada a fazer uma largada de toiros extra.

O artista, recorde-se, participou em várias iniciativas realizadas na região, nomeadamente no concelho de Benavente, onde esteve em três ocasiões entre 2022 e 2024, sendo a mais recente a 29 de Junho na Festa da Amizade - Sardinha Assada. Subiu ao palco também no Porto Alto e Alenquer no ano 2022 e em Vila Franca de Xira em 2021.

Do “Got Talent” à descida ao inferno

Natural da Azaruja, uma localidade do concelho de Évora, o jovem participou no concurso televisivo “Got Talent”, em 2021, onde ganhou popularidade. Desde então tornou-se uma referência nas festas populares em todo o país. Mas o percurso ascendente esmoreceu, já este ano, com várias organizações de eventos a acusarem o jovem de burla. Miguel Bravo marcava sucessivos concertos, para o mesmo dia e hora, em localidades separadas por centenas de quilómetros e não comparecia. Alegadamente, não devolvia o sinal que recebia pelo adiantamento financeiro antes das actuações.

A suspeita de crimes sexuais e o risco de apagar provas espoletou a acção da Judiciária nas Festas do Porto Alto.