Encontrado sem vida no recinto das festas de Cabeças em Tomar

Um homem com idade aproximadamente de 80 anos foi encontrado morto na manhã de quinta-feira, 25 de Julho, no recinto das festas de Cabeças, localidade do concelho de Tomar. O alerta para acontecimento foi dado na manhã de quinta-feira e no local estiveram os Bombeiros Municipais de Tomar, a Delegação de Saúde e a Polícia de Segurança Pública.