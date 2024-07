Êxito do programa de voluntariado jovem em Tomar obriga a aumentar investimento

Voluntariado jovem tem sido uma prática frequente em Tomar, com o executivo a apostar em diferentes estímulos para passar as férias de Verão.

Devido ao sucesso e grande procura do Programa de Voluntariado Jovem do Município de Tomar, cujo primeiro turno se iniciou há cerca de uma semana, a câmara municipal aumentou o orçamento disponível para a iniciativa, de modo a poder acolher um maior número de jovens interessados.

Poderão ainda candidatar-se até dia 31 de Julho os jovens dos 15 aos 25 anos de idade, com residência no concelho de Tomar. O programa tem uma ocupação máxima de 30 horas por semana, com direito a uma bolsa de 2,55€/hora, decorrendo os próximos turnos de 1 a 14 de Agosto, 15 a 31 de Agosto, 1 a 15 de Setembro e 16 a 30 de Setembro. Para a realização do projecto foi necessária uma parceria de diversas entidades que se associaram e aceitaram o convite de acolher os jovens durante os meses de Verão.