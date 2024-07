Fábrica de Torres Novas tentou vender óleo alimentar com rótulos de azeite

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou a apreensão de 18.200 litros de óleo alimentar, com um valor superior a 57.420 euros, numa indústria no concelho de Torres Novas. O MIRANTE apurou, junto de fonte próxima da autarquia, que a fábrica em causa é a Cratoliva, que tem sido responsável pelo aparecimento de resíduos na ribeira e poluição atmosférica. Em comunicado, a ASAE adianta que a apreensão foi feita no âmbito da operação de fiscalização “Oliva” a uma indústria de extracção e refinação de óleos vegetais, com embalamento de óleos e azeites, no concelho de Torres Novas.