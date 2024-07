Feira de Velharias dia 17 de Agosto em Benavente

partilhe no Facebook

O Parque 25 de Abril, em Benavente, vai receber no próximo dia 17 de Agosto a Feira de Velharias, entre as 8h00 e as 17h00.

Na iniciativa, que se realiza todos os terceiros sábados de cada mês, é possível encontrar antiguidades e objectos de colecção.

Os expositores que querem participar devem inscrever-se na Junta de Freguesia de Benavente.