Narcotraficantes brasileiros condenados pelo Tribunal de Santarém a penas de prisão

O aparato de operacionais de forças especiais em redor do Tribunal de Santarém não passou despercebida a quem passou junto ao Tribunal de Santarém, mas poucos adivinhariam que lá dentro estavam a ser julgados três narcotraficantes brasileiros com supostas ligações a Sérgio Roberto de Carvalho, conhecido como o ‘Escobar brasileiro’, e ao Primeiro Comando da Capital, conhecida organização criminosa brasileira.

Segundo o jornal brasileiro Gloco, três brasileiros cidadãos foram condenados na passada semana pelo Tribunal de Santarém, por transportarem uma carga de 294 quilos de cocaína, camuflada em embalagens com polpa de açaí. A investigação concluiu que os suspeitos usavam uma rota controlada pelo narcotraficante Sérgio Roberto de Carvalho, e outra ligada a um suspeito de integrar a rede criminosa Primeiro Comando da Capital.

A carga de cocaína foi colocada num navio num porto do estado do Pará, no norte do Brasil, em Abril de 2022, e, após passar pelo Paraguai, chegou a Portugal por via marítima, ao porto de sines, em Junho do mesmo ano. Foi posteriormente transferida para um armazém em Vilar dos Prazeres, no concelho de Ourém, onde viria a ser apreendida pela Polícia Judiciária, que deteve também dois dos suspeitos em flagrante delito.

Na mesma publicação revela-se que os condenados incluem o ex-tenente da Polícia Militar do Pará, Aderaldo Neto, e Nilson Neto, ambos sentenciados a 12 anos de prisão. Marco Antônio Júnior, o terceiro membro do grupo, viu ser-lhe aplicada uma pena de nove anos e seis meses de cadeia. Além das acusações de tráfico de droga, foram também condenados por associação criminosa.