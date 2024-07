Volta a Portugal em Bicicleta parte amanhã de Santarém e condiciona trânsito em várias localidades

Santarém vai receber o arranque da segunda etapa da Volta a Portugal em Bicicleta. O pelotão vai atravessar o sul do Ribatejo rumo a Lisboa e vai causar condicionamentos no trânsito em Santarém, Cartaxo, Alpiarça, Almeirim, Coruche, Salvaterra de Mago, Benavente e Vila Franca de Xira, entre outras localidades.

A segunda etapa da Volta a Portugal em Bicicleta vai partir esta sexta-feira, 26 de Julho, de Santarém e o evento vai causar condicionalismos de trânsito nas artérias do percurso da prova e adjacentes entre as 12h30 e as 15h00, informa a PSP. O trânsito vai também estar cortado entre as 06h00 e as 13h30 na Avenida Afonso Henriques (entre o túnel e os semáforos junto da Telepizza).

O percurso da prova em Santarém começa na Avenida Afonso Henriques e passa pelo Largo Cândido dos Reis; Avenida do Brasil; Rua Álvaro Cunhal; Rua Atriz Alda Rodrigues; Rua da Associação Académica de Santarém; N365. O pelotão volta a reentrar na cidade, passando pela Ponte D’ Asseca; N3 (Calçadinha); Avenida do Brasil; Av. José Saramago; Rua 31 de Janeiro; N114 em direcção à Ponte D. Luís I.

No Cartaxo vão existir condicionalismos de trânsito nas artérias do percurso da prova e adjacentes entre as 13h15 e as 14h30 nas artérias que integram o percurso da prova, nomeadamente: Rotunda da A1; N114-2 até à Rotunda da Quinta das Pratas; Circular Urbana até à Rotunda que entronca com a N3 (China Town); Rotunda do Ciclista, Largo Vasco da Gama; Rua 5 de Outubro; Rua Serpa Pinto; N3; Rotunda Q8.

Para que o evento decorra sem qualquer incidente, o Comando Distrital de Santarém da PSP aconselha o seguinte: planeie as suas deslocações às áreas afetadas pelos cortes e restrições de trânsito para antes ou depois dos horários já referidos; como condutor ou peão respeite integralmente as indicações e orientações dos elementos policiais; não force, desloque ou remova qualquer barreira de segurança ou de corte de trânsito colocadas pela organização ou pela PSP. As mesmas estão nos locais para garantir a segurança de todos, condutores, espectadores e ciclistas.