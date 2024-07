Acção para declarar “morte” da ribeira de Rio de Moinhos

As obras na ribeira de Rio de Moinhos, em Abrantes, que já originaram duas providências cautelares, são um atentado ambiental para a associação Zero.

A associação Zero alerta para a “destruição ambiental” da ribeira de Rio de Moinhos, em Abrantes, devido à empreitada de requalificação que, afirmam, resultou na “completa descaracterização” da zona e em “graves impactes ambientais”. Em comunicado, a associação indica que vai declarar, juntamente com membros da comunidade local, a “morte” da ribeira da freguesia do concelho de Abrantes numa acção simbólica. “Este evento, que irá simbolizar a morte ecológica do curso de água, tem o objectivo de chamar a atenção para os graves impactes ambientais resultantes do projecto de suposta requalificação da ribeira, que teve início em Outubro de 2023, e que resultou na completa descaracterização das áreas”, afirma a Zero.