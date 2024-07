Azambuja aprova investimento para o programa Incentiva+PT

O executivo municipal de Azambuja aprovou a contrapartida financeira do município para aplicação do programa de incentivo ao transporte colectivo público de passageiros (Incentiva+PT) 2024. O acesso ao financiamento do programa está sujeito a uma comparticipação dos municípios que integram as Comunidades Intermunicipais, sendo que a comparticipação de Azambuja ascende a 182 mil euros.

Em reunião de câmara, realizada em Vila Nova da Rainha, foi ainda validado o plano anual de transportes escolares do município para o ano lectivo 2024/2025. Este plano é um instrumento de planeamento da oferta de serviço de transporte entre o local da residência e o local dos estabelecimentos de ensino da rede pública, frequentados pelos alunos da educação pré-escolar, ensino básico e secundário, incluindo os alunos abrangidos por medidas adicionais no âmbito da educação inclusiva, tendo como objectivo assegurar a igualdade de oportunidades de acesso à educação.