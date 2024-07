Enterramento da Linha do Norte é uma derrota para Vila Franca de Xira

A luta pelo enterramento da duplicação da Linha do Norte no concelho de Vila Franca de Xira está perdida, admitiu o executivo municipal na última semana e por isso a hora é de começar a estudar que contrapartidas deve o concelho receber pelos impactos que o projecto da Infraestruturas de Portugal (IP) vai causar. Isto depois do novo governo ter informado a câmara que alinha com o estudo e plano inicial da IP para o alargamento da Linha do Norte à superfície.

Apesar de continuar a manifestar a sua preferência pelo enterramento, os autarcas aprovaram por unanimidade uma posição conjunta onde manifestam disponibilidade em seguir o assunto, pretendendo ser informados regularmente do andamento do projecto e continuar a tornar pública a documentação relevante para o melhor esclarecimento e conhecimento dos residentes.