Festas de Marinhais estão de volta com promessa de muita animação

José Cid, Emanuel Moura e Quina Barreiros são alguns dos artistas que vão actuar nas Festas em Honra de São Miguel Arcanjo, em Marinhais, de 31 de Julho a 5 de Agosto. Todos os dias há tasquinhas, exposições de artesanato e empresas, baile e espaço jovem com DJs. No primeiro dia do programa, quarta-feira, 31 de Julho, realiza-se a missa solene na Igreja Nova às 21h00. Os festejos começam no dia seguinte com um desfile às 20h45 desde a Igreja Nova até ao recinto de festas. Nessa noite actuam os ranchos de Vale da Pedra, Glória do Ribatejo e Marinhais. Sexta-feira, 2 de Agosto, actuam AJ Dance Crew e Andrade Dance Academy e às 22h00 há sardinhada. Emanuel Moura sobe a palco às 23h00. Sábado destaque para o espectáculo do artista local Neiva, às 21h00, seguido da Banda Red e do Tributo ao Rock Português.

Domingo pela manhã realiza-se uma aula de zumba, uma caminhada e o peditório da comissão. À tarde a missa começa às 17h00, seguida de procissão, desfile de fogaças e leilão. A animação à noite começa com a actuação dos grupos de dança O Batuque, MC Company e Sabor Flamenco, seguindo-se Quina Barreiros. Na segunda-feira a manhã é dedicada a cavalhadas e jogos tradicionais. À noite actuam os Johnny Shaker Band e José Cid. A bandeira é entregue à nova comissão às 01h00, ao mesmo tempo que começa a festa da espuma no espaço jovem.