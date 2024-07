Povoação em Vialonga transformada num depósito de lixo

Verdelha do Ruivo, em Vialonga, recebe todo o tipo de monos e lixo. Infractores dão-se ao trabalho de subir até à pequena localidade para deitar fora o que já não querem.

Os moradores da Verdelha do Ruivo, em Vialonga, sentem-se esquecidos pelo poder local. Lixo e mato por cortar são cartão de visita da localidade, que tem sido palco de depósito de monos por parte de quem se quer desfazer do que já não precisa. “Uma aldeia tão pequena com muita coisa que está mal. A Junta de Freguesia de Vialonga não passa cartão e quando telefono para a Câmara de Vila Franca de Xira pedem para mandar e-mail. Não somos todos obrigados a ter e-mail, principalmente os idosos. Ninguém que saber de nada”, lamentou uma das residentes.