Teatro Municipal de Ourém dinamiza espectáculos no Agroal e na vila medieval

Um espectáculo criado para a praia fluvial do Agroal em Agosto e concertos em espaços da vila medieval de Ourém são apostas do Teatro Municipal de Ourém (TMO) até ao fim do Verão. Em curso está a residência de criação artística “Estações Efémeras”, que o Leirena Teatro desenvolve com elementos do Rancho Folclórico Verde Pinho e do Grupo Etnográfico Bernardense, da União de Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos, Ourém.

Segundo comunicado do TMO, a companhia de teatro está a trabalhar “cenas e jogos que irão integrar o resultado artístico final”, a apresentar a 10 de Agosto, às 17h00, no património natural do Agroal. “O projexto contempla a realização de uma residência artística onde atores, performers de circo e a comunidade exploram e preparam um espetáculo totalmente original”, pensado para “promover o património natural, a identidade cultural local e a defesa do ambiente através das artes performativas e do teatro”, acrescenta o TMO.

Para o início de Setembro, o TMO programou “Fins de tarde na vila medieval”, que vai levar artistas como Tó Trips, Luísa Sobral ou André Henriques a diversos espaços relevantes da Ourém antiga. Entre 6 e 8 de Setembro, anunciam-se espectáculos intimistas em vários locais da vila medieval. A programação integral não foi ainda divulgada, mas parte do cartaz está confirmada.

No dia 6, Aníbal Zola actua na praça do Pelourinho, enquanto André Henriques, vocalista e fundador dos Linda Martini, apresenta o seu projecto em nome próprio no anfiteatro dos Torreões. Malva nas escadinhas da Sociedade Filarmónica, Milhanas na Praça do Pelourinho e Tó Trips no anfiteatro dos Torrões, são nomes confirmados para o dia 7 de Setembro. O último dia dos “Fins de tarde na vila medieval”, a 8 de Setembro, leva música de Romeu Bairos às escadinhas da Sociedade Filarmónica, de Luísa Sobral à Praça do Pelourinho e de Bia Ferreira ao anfiteatro dos Torreões.